ТАСС: спасатели достали первого пострадавшего из-под завалов многоэтажки в Луганске

Фото: ТАСС/Евгений Пономарев

Спасатели достали женщину из-под завалов подъезда многоэтажного дома в Луганске после ракетного удара ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал, что после обстрела города госпитализированы 22 человека. Среди них двое детей. Сейчас проводятся обследования и хирургические операции, дополнил Кузнецов.

Кроме того, в Луганске сформируют штаб помощи пострадавшим после ракетного удара ВСУ. По факту обращений в него людей будет дополнительная информация, уточнили в администрации города.

Об ударе ВСУ по Луганску стало известно 7 июня. Военные выпустили не менее шести ракет ATACMS. Силы ПВО сбили основную часть снарядов. В результате повреждена гражданская инфраструктура.

После серии взрывов в Луганске начался пожар. Оперативные службы сообщили, что в небе над городом работает система ПВО. Кроме того, были слышны взрывы. После случившегося в Луганске фиксируют перебои в работе мобильной связи.