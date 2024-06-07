Гражданская инфраструктура повреждена в результате удара ВСУ по Луганску

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по ЛНР"

Гражданская инфраструктура повреждена в Луганске в результате ракетного удара ВСУ. Об этом сообщила пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, передает ТАСС.

По ее словам, украинские военные выпустили не менее 6 ракет ATACMS по городу. Однако основную часть снарядов удалось сбить благодаря системе противовоздушной обороны (ПВО), добавила она.

"Все службы выехали на место. Информация уточняется", – подытожила Романова.

Пожар начался в Луганске после серии взрывов. Оперативные службы сообщили, что в небе над городом работает система противовоздушной обороны. Кроме того, было слышно семь взрывов. После случившегося в городе фиксируют перебои в работе мобильной связи.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник подтвердил, что над Луганском отработала система ПВО. Дипломат добавил, что, предварительно, все объекты были сбиты, однако могут быть последствия на земле от падения обломков. Власти организовали по домовой обход.

При этом в ночь на 7 июня средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа западнее Луганска. По предварительным данным, каких-либо повреждений и возгораний нет.

