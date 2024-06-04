ТАСС: взрывы прозвучали в Полтаве на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов были слышны в Полтаве в центральной части Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Какие-либо подробности и комментарии от местных властей не приводятся. На момент публикации воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ракетные комплексы "Бастион" Черноморского флота нанесли удар по объектам на Украине. Личный состав дивизиона получил данные с координатами целей, после чего выдвинулся в позиционный район.

До этого член парламентского комитета Верховной рады по энергетике Сергей Нагорняк предупредил жителей Украины о предстоящих отключениях света в зимний период, которые будут длиться в среднем до 10 часов в сутки. Это связано со сложной ситуацией в энергосистеме страны.