ТАСС: несколько взрывов произошло в Луганске

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Несколько взрывов были слышны в Луганске вечером 3 июня. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, взрывы прогремели около 23:21 по московскому времени. Какие-либо подробности произошедшего пока не приводятся.

В ночь на 3 июня серия взрывов произошла в Харькове на Украине. Тогда сирены воздушной тревоги звучали в четырех областях страны.

До этого стало известно, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии после взрывов в городе Запорожье. По словам главы местной администрации Ивана Федорова, о выработке электричества "речи даже не идет". Также движение по плотине с левого берега Днепра на правый было перекрыто, уточнил он.