На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Фото: РИА Новости

Взрывы слышны в подконтрольном ВСУ Херсоне. О ситуации рассказал назначенный Киевом глава военной администрации области Роман Мрочко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его соцсети.

При этом сирена воздушной тревоги в регионе не звучала.

Ранее взрывы прогремели в Виннице и Запорожье на Украине. Тогда также сообщалось о взрывах в Одесской области, Львове, Черкассах, Кременчуге и в городе Дунаевцы Хмельницкой области.

До этого подполье рассказало о мощном взрыве после удара по воинской части под Одессой.

