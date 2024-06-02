02 июня, 09:03Политика
На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Фото: РИА Новости
Взрывы слышны в подконтрольном ВСУ Херсоне. О ситуации рассказал назначенный Киевом глава военной администрации области Роман Мрочко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его соцсети.
При этом сирена воздушной тревоги в регионе не звучала.
Ранее взрывы прогремели в Виннице и Запорожье на Украине. Тогда также сообщалось о взрывах в Одесской области, Львове, Черкассах, Кременчуге и в городе Дунаевцы Хмельницкой области.
До этого подполье рассказало о мощном взрыве после удара по воинской части под Одессой.
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