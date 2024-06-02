Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 09:03

Политика

На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Фото: РИА Новости

Взрывы слышны в подконтрольном ВСУ Херсоне. О ситуации рассказал назначенный Киевом глава военной администрации области Роман Мрочко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его соцсети.

При этом сирена воздушной тревоги в регионе не звучала.

Ранее взрывы прогремели в Виннице и Запорожье на Украине. Тогда также сообщалось о взрывах в Одесской области, Львове, Черкассах, Кременчуге и в городе Дунаевцы Хмельницкой области.

До этого подполье рассказало о мощном взрыве после удара по воинской части под Одессой.

ВС РФ уничтожили ЗРК "Оса-АКМ" в Харьковской области

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика