ТАСС: взрывы прозвучали в Киеве утром 31 мая

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Несколько взрывов произошло в Киеве после объявления воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Подробности произошедшего не приводятся, на данный момент местные власти не комментировали происшествие. Сирены воздушной тревоги звучат в Киеве и еще 16 областях Украины.

Ранее сообщалось, что в Харькове вечером 30 мая и в ночь на 31 мая прозвучало не менее трех серий взрывов.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на 30 мая российские войска нанесли не менее пяти ударов по городу Староконстантинову в Хмельницкой области Украины. Ударам подвергся военный аэродром, который ВСУ могут использовать как площадку для размещения западных истребителей F-16.

