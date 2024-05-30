Подполье: минимум 5 ударов нанесли ВС РФ ночью по Староконстантинову

Фото: министерство обороны РФ

ВС России ночью нанесли минимум пять ударов по городу Староконстантинову в Хмельницкой области Украины. Один из ударов пришелся по укрытию для самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

Он отметил, что удары нанесли в период с 03:00 до 04:40. Больше всего повреждений получил военный аэродром, который, по словам Лебедева, ВСУ хотят превратить в место, принимающее западные самолеты F-16.

Согласно данным координатора подполья, попадание пришлось на одно из арочных укрытий аэродрома. Там, продолжил Лебедев, украинские военные прячут самолеты и боекомплекты к ним. Удар сопровождался серией взрывов и выбросом огня с искрами, добавил он.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области Украины второй раз за ночь прогремели взрывы. Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, в городе также была серия взрывов. По его словам, под удар попал объект критической инфраструктуры.