ТАСС: взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины второй раз за ночь

Фото: ТАСС/AP Photo/Efrem Lukatsky

Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины второй раз за ночь. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Кроме того, сообщается о серии взрывов в Харькове. По словам мэра города Игоря Терехова, под удар попал объект критической инфраструктуры. На данный момент воздушная тревога звучит на всей территории Украины.

Ранее в ночь на 30 мая сообщалось о взрывах в Днепре и Одессе.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что детонация произошла после удара российской армии по арсеналу военной части в городе Сарны Ровенской области. Удар был нанесен в ночь на 29 мая. По словам подпольщика, Сарны являются серьезным логистическим хабом – на территорию арсенала заходит железнодорожная ветка, также туда ввозили вооружение и боеприпасы.

