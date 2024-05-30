ТАСС: взрывы прозвучали в Днепре и Одессе

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Взрывы прогремели в Днепре и Одессе на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

На данный момент воздушная тревога звучит в Днепропетровской, а также в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные ударили по Снигиревке в Херсонской области. Ракетный удар пришелся по месту, где была техника и живая сила противника. Известно, что в Снигиревку регулярно идут эшелоны с боеприпасами и военной техникой, указал он.

