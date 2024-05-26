Подполье: по готовящемуся к приему F-16 аэродрому на Украине нанесли удар

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли удар по аэродрому Староконстантинов, который находится в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, Украина активно готовила этот аэропорт к приему западных истребителей F-16. Кроме того, как уточнил Лебедев, российская армия ударила по Староконстантиновскому полигону, где также находится зарубежная военная техника и проводится обучение мобилизованных украинцев по работе с ней.

Также был зафиксирован удар по электрической подстанции в городе Константинове. Он подчеркнул, что в районе населенного пункта произошла "очень мощная детонация", после которой в домах пропало электричество.

При этом Лебедев рассказал об ударе по складу в Днепропетровской области, где хранились американские ракеты ATACMS.

"Было два удара в начало первого ночи. Второй удар с детонацией и, как описывают местные жители, с сильным фейерверком", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетные удары по военному складу Вооруженных сил Украины, который был расположен в торговом центре "Эпицентр" в Харькове, и уничтожили его.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что ВС России за неделю нанесли 49 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военной инфраструктуре Украины. В результате ударов войска РФ поразили аэродромную инфраструктуру, места хранения ракет, боеприпасов и топлива, цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников.

