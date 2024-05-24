ВС РФ за неделю нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия за неделю нанесла 49 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным оборонного ведомства, в результате ударов ВС России поразили аэродромную инфраструктуру, места хранения ракет, боеприпасов и топлива, цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников. Более того, поражались пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), иностранных наемников, националистических формирований, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины, добавили в министерстве.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никакое западное вооружение, поставляемое Киеву, не сможет переломить ход СВО. По его словам, оружие Запада способно только сделать более тяжелой участь украинцев. Россия продолжает спецоперацию и достигнет поставленных целей, уточнил Песков.

