Водолацкий: более 50% Волчанска в Харьковской области находится под контролем ВС РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Более половины территории города Волчанск в Харьковской области находится под контролем войск РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутата Госдумы Виктора Водолацкого.

"После огненной завесы, которую устроили наши подразделения на южной части Волчанска, то территория стала больше, уже за 50%. Мы аккуратно, но уверенно идем вперед", – сообщил депутат.

Ранее сообщалось, что железнодорожный состав с танками Вооруженных сил Украины, железнодорожные узлы и тренировочная база операторов БПЛА были поражены на станции Люботин в Харькове.

До этого стало известно, что жители освобожденных населенных пунктов на севере Харьковской области будут получать российские документы. Речь в том числе идет об аттестатах и паспортах.