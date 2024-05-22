Жители освобожденных пунктов в Харьковской области будут получать российские документы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители освобожденных населенных пунктов на севере Харьковской области будут получать российские документы. Об этом сообщил глава российской администрации Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По его словам, речь в том числе идет об аттестатах и паспортах.

Ганчев напомнил, что в Донбассе люди получали паспорта ДНР и ЛНР, а затем переоформляли их на российские, либо сразу оформляли гражданство РФ. По его словам, это все было согласовано на высшем государственном уровне.

"Исходя из этого опыта, нами было принято решение, что, если люди хотят вступить в российское гражданство, сразу оформлять им российский паспорт. Что касается школ на освобожденных территориях, то там выдавали аттестаты, которые не зарегистрированы в Росреестре, поэтому полученный документ необходимо было легализовать", – сказал Ганчев.

При этом он заметил, что в Харьковской области есть аккредитованные школы, которые могут выдавать свидетельство об окончании школы по российскому образцу. Кроме того, за освобожденной территорией Харьковской области закреплен номер автотранспортного региона 188.

Ранее Ганчев сообщил, что Вооруженные силы России освободили уже 49 населенных пунктов Харьковской области.

По его данным, 36 из них находятся в Купянском районе, а еще 13 – в северной части Харьковской области. Он указал, что 8 из них – это территория Харьковского района, а остальные поселки – Волчанский район.