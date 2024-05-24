Фото: 123RF/liudmilachernetska

Украине, вероятно, придется пойти на территориальные уступки, чтобы закончить конфликт с Россией. Таким мнением поделился командир 57-й мотострелковой бригады ВСУ, полковник Александр Бакулин в интервью ABC News.

По его словам, Киеву придется смириться с потерей части территорий, приведя в пример территориальные изменения Финляндии по итогам Советско-финляндской войны 1939–1940 годов.

"Да, она потеряла некоторые территории. Но она все еще существует как страна. Мы находимся в похожем положении, но я надеюсь, что мы не потеряем наши земли", – добавил Бакулин.

Полковник также заявил, что украинские войска стабилизировали свое положение на фронте. Вместе с тем ситуация в Харьковской области представляется крайне тяжелой для ВСУ, отметил он.

Ранее сообщалось, что железнодорожный состав с танками Вооруженных сил Украины, железнодорожные узлы и тренировочная база операторов БПЛА поражены на станции Люботин в Харькове.

До этого официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что кризис на Украине затянулся из-за действий Великобритании и ее союзников, помешавших Москве и Киеву достичь мира.

