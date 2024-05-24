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Европейские ученые и политики потребовали от нового созыва Европарламента выступить посредником между Россией и Украиной и провести мирную конференцию с участием обеих сторон. Об этом они написали в открытом письме, которое опубликовало издание Corriere Della Sera.

В документе присутствуют подписи ряда профессоров из университетов Италии, Франции, Германии и Финляндии, а также экс-депутата Европарламента Лучаны Кастеллины, экс-председателя комитета по иностранным делам сената Италии Джана Джакомо Мигоне и бывшего генсека Международного бюро мира Колина Арчера.

По словам авторов документа, ранее ЕС постоянно отказывался от дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Наоборот, страны Европы только накачивали Украину оружием и поставляли ВСУ различные разведданные, повышая тем самым риск прямого столкновения с РФ.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту. По его словам, РФ следит за происходящим вокруг саммита по Украине в Швейцарии. Однако Россия, объяснил президент, не будет обсуждать никакие формулы на конференции, о которых она не знает.

Позже украинский президент Владимир Зеленский призвал к дипломатическому решению конфликта с Россией, которое позволит избежать прямого диалога с РФ. Он заявил, что ищет выход, который сплотит народы на позициях Украины для окончательного мирного урегулирования.