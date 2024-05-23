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Кризис на Украине затянулся из-за действий Великобритании и ее союзников, помешавших Москве и Киеву достичь мира. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня.

По его словам, еще два года назад РФ и Украина были близки к достижению соглашения о прекращении конфликта. Однако из-за препятствий стран он "продолжается по сей день".

До этого Си Цзиньпин отметил, что Китай в ситуации с Украиной занимает последовательную позицию и помогает в разрешении конфликта. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что ценит справедливую позицию КНР по Украине и призывает Пекин продолжать содействие в урегулировании ситуации.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что власти США планируют ввести новые санкции против китайских компаний из-за их поставок двойного назначения в Россию. В настоящий момент ограничения уже затронули около 100 китайских структур.