Ушаков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили тему Украины в личной беседе

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Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подробно обсудили тему Украины в формате тет-а-тет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом в своем телеграм-канале пишет журналист Павел Зарубин.

По словам Ушакова, главы РФ и Китая обсудили украинский конфликт в неформальной части переговоров.

Путин прилетел в Китай 16 мая. Его зарубежный визит стал первым с момента переизбрания на должность лидера России. Переговоры с главой Китая завершились спустя 2,5 часа после начала.

По итогам встречи было принято решение об углублении партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином, а также подчеркивалась необходимость прекратить затягивание боевых действий и эскалации конфликта, а также предотвратить его переход в неконтролируемую фазу.

