Си Цзиньпин: для урегулирования кризиса на Украине надо разобраться с корнем проблемы

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Для того чтобы урегулировать конфликт на Украине, нужно не только лечить симптомы, но и первопричины. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин во время неформальной беседы с Владимиром Путиным, передает агентство "Синьхуа".

При этом во время переговоров Си Цзиньпин указал на то, что Китай в ситуации с Украиной занимает последовательную позицию и помогает всем возможным для разрешения конфликта.

Между тем Путин заявил, что ценит объективную и справедливую позицию Китая по Украине и призывает Пекин продолжать содействие в урегулировании ситуации. Также российский лидер во время беседы уточнил, что Россия намерена решить конфликт на Украине посредством политических переговоров и готова честно соблюдать все условия в рамках этого процесса.

Председатель КНР добавил, что поддерживает проведение в надлежащее время международной мирной конференции по Украине с согласия украинской и российской сторон.

"Си заявил, что Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, которую признают Россия и Украина, в подходящее время с равным участием и честными обсуждениями всех вариантов, чтобы продвинуть более раннее политическое решение украинской проблемы", – говорится в сообщении.

По мнению председателя, для завершения конфликта на Украине нужно продвигать создание сбалансированного и эффективного механизма безопасности.

Подытоживая, Си выразил готовность поддерживать с российским президентом тесный контакт для развития стабильных отношений КНР и РФ.

"Необходимо в новую эпоху к достижению устойчивого и долгосрочного развития вносить вклад в улучшение благосостояния народов двух стран, в укрепление безопасности и стабильности во всем мире", – заключил председатель КНР.

Владимир Путин 16 мая прилетел в Китай с первым после переизбрания на должность президента РФ зарубежным визитом. Его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином завершились спустя 2,5 часа после начала.

По их итогам лидеры двух стран приняли заявление, в котором указывалось об углублении партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР. При этом Путин подчеркнул, что двухсторонние отношения не направлены против кого-либо.

Затем лидеры РФ и КНР провели неформальную часть переговоров, которая прошла в правительственной резиденции "Чжуннаньхай" в закрытом формате. Так, Путин и Си Цзиньпин сперва прогулялись по парку и попили китайского чая, а после за обедом к ним присоединились еще по четыре человека от каждой стороны. Эта часть продолжались около четырех часов.

