РФ и КНР осуждают идеи изъятия активов и имущества иностранных государств

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Россия и Китай осуждают инициативы по изъятию активов и имущества иностранных государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление об углублении партнерства, которое подписали Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Москва и Пекин подчеркивают право иностранных государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами, говорится в документе.

Ранее СМИ писали, что Соединенные Штаты и Евросоюз (ЕС) не могут прийти к единому мнению по поводу использования замороженных российских активов в пользу Украины. По информации журналистов, инициатива прямой конфискации активов РФ вызвала сопротивление со стороны некоторых членов ЕС, Японии, Саудовской Аравии и Индонезии. Идея конфискации сейчас оказалась мертва, добавили в прессе.