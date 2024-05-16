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16 мая, 12:28

Экономика

РФ и КНР осуждают идеи изъятия активов и имущества иностранных государств

Фото: 123RF/diy13

Россия и Китай осуждают инициативы по изъятию активов и имущества иностранных государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление об углублении партнерства, которое подписали Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Москва и Пекин подчеркивают право иностранных государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами, говорится в документе.

Ранее СМИ писали, что Соединенные Штаты и Евросоюз (ЕС) не могут прийти к единому мнению по поводу использования замороженных российских активов в пользу Украины. По информации журналистов, инициатива прямой конфискации активов РФ вызвала сопротивление со стороны некоторых членов ЕС, Японии, Саудовской Аравии и Индонезии. Идея конфискации сейчас оказалась мертва, добавили в прессе.

Путин заявил, что Россия и Китай придают большое значение партнерству двух стран

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