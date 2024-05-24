ТАСС: бывший военный ВСУ перешел на сторону России на угнанном украинском танке

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Бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ Максим Лихачев сдался российским войскам под Донецком, сообщает ТАСС.

В силовых структурах ДНР рассказали, что на указанное место он прибыл на угнанном у украинской армии танке Т-64.

Также сообщается, что в феврале 2024 года Лихачев перешел в 119-ю бригаду территориальной обороны, а спустя месяц – в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду ВСУ.

Ранее сообщалось, что в плен к российским силам сдались 15 украинских военных.

Благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск "Днепр" было нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ, бригаде морской пехоты, трем бригадам теробороны, а также бригаде Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Республиканец и Берислав Херсонской области.