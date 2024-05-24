Минобороны России: 67 украинских военных сдались в плен за последнюю неделю

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Около 67 украинских военных сдались в плен ВС РФ в зоне СВО с 18 по 24 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Ранее сообщалось, что в плен к российским силам сдались 15 украинских военных.

Благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск "Днепр" было нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ, бригаде морской пехоты, трем бригадам теробороны, а также бригаде Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Республиканец и Берислав Херсонской области.

До этого также стало известно, что бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ Максим Лихачев сдался российским войскам под Донецком. В силовых структурах ДНР рассказали, что на указанное место он прибыл на угнанном у украинской армии танке Т-64.

