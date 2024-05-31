ТАСС: серия взрывов прозвучала в Харькове

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Серия взрывов прозвучала в Харькове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В городе вечером 30 мая и в ночь на 31 мая прозвучало не менее трех серий взрывов. Воздушная тревога в регионе действует уже более девяти часов без перерывов.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в ночь на 30 мая ВС России нанесли минимум пять ударов по городу Староконстантинову в Хмельницкой области Украины. По его словам, больше всего повреждений получил военный аэродром, который ВСУ могут использовать для того, чтобы принять западные истребители F-16.

До этого российские войска нанесли ракетные удары по военному складу Вооруженных сил Украины, который был расположен в торговом центре "Эпицентр" в Харькове, и уничтожили его.