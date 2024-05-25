ВС РФ уничтожили военный склад ВСУ в харьковском ТЦ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска нанесли ракетные удар по военному складу Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был расположен в торговом центре "Эпицентр" в Харькове, и уничтожили его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, устроив военный склад и командный пункт в ТЦ, украинские военные пытались использовать тактику "живого щита".

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российская армия за текущую неделю нанесла 49 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военной инфраструктуре Украины.Согласно данным оборонного ведомства, в результате ударов ВС России поразили аэродромную инфраструктуру, места хранения ракет, боеприпасов и топлива, цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России освободили уже 49 населенных пунктов Харьковской области, 36 из них находятся в Купянском районе, а еще 13 – в северной части Харьковской области. При этом 8 из них – это территория Харьковского района, а остальные поселки – Волчанский район.