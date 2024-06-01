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01 июня, 05:02

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ТАСС: взрывы прогремели в Виннице и Запорожье на Украине

Взрывы прогремели в Виннице и Запорожье на Украине

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Взрывы прозвучали в Виннице и Запорожье на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Взрывы также прогремели в Одесской области Украины и Львове. Поступают сообщения о взрывах в Черкассах, Кременчуге, и в городе Дунаевцы Хмельницкой области страны.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что в Харькове вечером 30 мая и в ночь на 31 мая прозвучало не менее трех серий взрывов.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на 30 мая российские войска нанесли не менее пяти ударов по городу Староконстантинову в Хмельницкой области Украины. Ударам подвергся военный аэродром, который ВСУ могут использовать как площадку для размещения западных истребителей F-16.

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