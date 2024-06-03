Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:03

Политика
Главная / Новости /

РИА Новости: серия взрывов прозвучала в Харькове

Серия взрывов прозвучала в Харькове

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Серия взрывов прогремела в Харькове. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Подробностей произошедшего не приводится. На данный момент в регионе, а также Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее, в ночь на 1 июня взрывы прогремели в Виннице и Запорожье на Украине. Тогда также сообщалось о взрывах в Одесской области, Львове, Черкассах, Кременчуге и в городе Дунаевцы Хмельницкой области.

До этого подполье рассказало о мощном взрыве после удара по воинской части под Одессой.

ВС РФ уничтожили ЗРК "Оса-АКМ" в Харьковской области

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика