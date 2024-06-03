РИА Новости: серия взрывов прозвучала в Харькове

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Серия взрывов прогремела в Харькове. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Подробностей произошедшего не приводится. На данный момент в регионе, а также Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее, в ночь на 1 июня взрывы прогремели в Виннице и Запорожье на Украине. Тогда также сообщалось о взрывах в Одесской области, Львове, Черкассах, Кременчуге и в городе Дунаевцы Хмельницкой области.

До этого подполье рассказало о мощном взрыве после удара по воинской части под Одессой.

