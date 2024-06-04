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04 июня, 09:33

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МО: ракетные комплексы Черноморского флота нанесли удар по объектам на Украине

Ракетные комплексы Черноморского флота нанесли удар по объектам на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракетные комплексы "Бастион" Черноморского флота нанесли удар по объектам на Украине, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, личный состав дивизиона получил данные с координатами целей, после чего выдвинулся в позиционный район. Затем были развернуты пусковые установки береговых ракетных комплексов "Бастион" и выполнены запуски крылатых ракет.

Ранее российские войска нанесли групповой удар морским и авиационным оружием по энергетическим объектам Украины и местам хранения западной военной техники.

Таким образом, ВС России ответили на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта. В результате поражены объекты энергетики Украины, обеспечивающие работу оборонных предприятий, а также арсеналы с западным оружием.

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