Подполье: ВС РФ ударили по складу БПЛА и расположению ВСУ в Харькове

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли удары по району метро "Основа" в Харькове, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, целью российских военных был склад беспилотников с готовой продукцией и расположение украинских военнослужащих.

Лебедев уточнил, что первый удар был нанесен в районе промзоны около часа ночи и пришелся на цех готовой продукции БПЛА. Второй удар нанесли по месту расположения ВСУ, при этом точный адрес не уточняется.

Ранее Лебедев заявил, что российские военные ликвидировали четырнадцать иностранных наемников ударом по Николаеву.

Уточнялось, что удар нанесли по гостиницам "Ривьера" и "Хелен", в которых располагались иностранные наемники. Позднее на места приехали восемь машин скорой помощи с мигалками. Посты военных и СБУ заблокировали подъезды отелей.

