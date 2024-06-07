ТАСС: в Луганске после серии взрывов начался пожар

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Пожар начался в Луганске после серии взрывов. Оперативные службы выехали на место происшествия, сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, в небе над городом работает система противовоздушной обороны. Кроме того, было слышно семь взрывов. Как уточняет издание, после случившегося в городе фиксируют перебои в работе мобильной связи.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник подтвердил, что над Луганском отработала система ПВО.

"5–7 минут шла канонада над городом", – написал он в своем телеграм-канале.

Дипломат добавил, что, предварительно, все объекты были сбиты, однако, предупредил Мирошник, могут быть последствия на земле от падения обломков. Власти организовали по домовой обход.

Ночью 7 июня средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа западнее Луганска. По предварительным данным, каких-либо повреждений и возгораний нет.

Также накануне вечером в городе прогремела серия взрывов. Журналисты уточнили, что они были слышны в городе в интервале с 23:12 до 23:16 по московскому времени.

