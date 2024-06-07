ТАСС: несколько взрывов прозвучало в Одессе

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Серия взрывов произошла в Одессе в ночь на 7 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова.

По его словам, звуки взрывов могут быть связаны, в частности, с работой систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось о взрывах, которые прозвучали в Луганске вечером 6 июня. Журналисты уточняли, что взрывы были слышны в городе в интервале с 23:12 до 23:16 по московскому времени.

Позже пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова сообщила, что средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа западнее Луганска. Предварительно, каких-либо повреждений и возгораний нет.