20 человек пострадали в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ

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В результате ракетного удара ВСУ по Луганску пострадали 20 человек, включая восьмилетнего ребенка, сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.

Скорая помощь уже госпитализировала всех раненных.

Также стало известно, что после обстрела города обрушился подъезд жилой пятиэтажки. Под завалами находятся люди. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили не менее шести ракет ATACMS по Луганску. Однако основную часть снарядов удалось сбить благодаря системе противовоздушной обороны (ПВО). В результате повреждена гражданская инфраструктура.

В Луганске после серии взрывов начался пожар. Оперативные службы сообщили, что в небе над городом работает система противовоздушной обороны. Кроме того, были слышны взрывы. После случившегося в городе фиксируют перебои в работе мобильной связи.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник подтвердил, что над Луганском отработала система ПВО. Дипломат добавил, что, предварительно, все объекты были сбиты, однако могут быть последствия на земле от падения обломков. Власти организовали по домовой обход.