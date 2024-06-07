Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 22

Фото: телеграм-канал "Mash на Донбассе"

Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска со стороны ВСУ увеличилось до 22. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства ЛНР.

В ведомстве уточнили, что в результате обстрела пострадали мальчики 8 и 16 лет, угрозы для жизни нет.

Ранее говорилось о 20 пострадавших. Скорая помощь уже госпитализировала всех раненых.

Также стало известно, что после обстрела города обрушился подъезд жилой пятиэтажки. Под завалами находятся люди. На месте работают оперативные службы.

Украинские военные выпустили не менее шести ракет ATACMS по Луганску. Однако основную часть снарядов удалось сбить благодаря системе противовоздушной обороны (ПВО). В результате повреждена гражданская инфраструктура.

В Луганске после серии взрывов начался пожар. Оперативные службы сообщили, что в небе над городом работает система противовоздушной обороны. Кроме того, были слышны взрывы. После случившегося в городе фиксируют перебои в работе мобильной связи.