Фото: телеграм-канал "Леонид Пасечник"

Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска выросло до 50. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

"46 человек, в том числе 4 ребенка, находятся в лечебных учреждениях города", – приводят ее слова в телеграм-канале правительства Луганска.

Пащенко добавила, что состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое.

Следственный комитет России (СКР) в своем телеграм-канале заявил о намерении установить причастных к произошедшему. Их действиям дадут правовую оценку.

Украинские военные нанесли удар по Луганску 7 июня. ВСУ обстреляли город, применив не менее шести ракет ATACMS. Силы ПВО сумели сбить основную часть снарядов, но обстрел повредил гражданскую инфраструктуру города.

В результате этой атаки в одной из многоэтажек рухнул подъезд, под завалами оказались люди. В результате произошедшего погибли 4 человека.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в восточной части города в результате атаки оказались повреждены более 30 домов. В администрации Луганска добавили, что два дома были полностью разрушены.

