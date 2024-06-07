Число погибших после обстрела Луганска со стороны ВСУ возросло до 4

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число погибших при обстреле Луганска со стороны ВСУ увеличилось до четырех человек. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства ЛНР со ссылкой на местного министра здравоохранения Наталию Пащенко.

Она уточнила, что погибших достали из-под завалов рухнувшего подъезда. По ее данным, ранения получили еще 43 мирных жителя, из них – четверо детей.

Украинские военные нанесли удар по Луганску 7 июня. ВСУ обстреляли город, применив не менее шести ракет ATACMS. Силы ПВО сумели сбить основную часть снарядов, но обстрел повредил гражданскую инфраструктуру города.

В результате этой атаки в одной из многоэтажек рухнул подъезд, под завалами оказались люди.

Сообщалось, что среди пострадавших жителей было трое детей в возрасте 16, 15 и 8 лет. При этом пять человек находились в тяжелом состоянии.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в восточной части города в результате атаки оказались повреждены более 30 домов. В администрации Луганска добавили, что два дома были полностью разрушены.

На данный момент спасатели продолжают вести разбор завалов и эвакуировать жителей. Сотрудники правоохранительных органов, а также пожарные и врачи делают все необходимое для спасения людей. В регионе действует режим ЧС.