Три человека погибли после обрушения дома в Луганске

Три человека погибли в результате обрушения подъезда многоэтажного жилого дома в Луганске из-за обстрела украинских войск. Еще семь человек удалось спасти, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"На данный момент сотрудники МЧС спасли из-под завалов семь человек и передали медикам", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, после обстрела обрушился подъезд с 5-го по 1-й этаж. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Спасательная операция продолжается.

В свою очередь, в телеграм-канале правительства ЛНР заявили, что число пострадавших в республике увеличилось до 35. Трое из пострадавших – дети 16, 15 и 8 лет.

"Пять человек находятся в тяжелом состоянии. Жизни детей ничего не угрожает, их состояние оценивается как средней тяжести", – уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

ВСУ нанесли удар по Луганску 7 июня. Военные выпустили не менее шести ракет ATACMS. Силы ПВО сбили основную часть снарядов, однако в результате обстрела была повреждена гражданская инфраструктура.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал, что после обстрела города госпитализированы 22 человека. Среди них двое детей.

Кроме того, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в результате атаки по Луганску в одной из многоэтажек города полностью рухнул подъезд, из-за чего под завалами сейчас находятся люди.

