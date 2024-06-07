Свыше 30 домов повреждены в результате удара ВСУ по Луганску

Фото: телеграм-канал "Леонид Пасечник"

Более 30 домов оказались повреждены в восточной части Луганска в результате удара украинских войск. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Повреждения получили 33 многоэтажки в восточной части города. Также при обстреле пострадали две школы, три детских сада и Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства", – уточнил он.

В телеграм-канале администрации города отмечается, что два дома полностью разрушены.

В настоящее время продолжается разбор завалов и эвакуация жителей. Правоохранительные органы, пожарные и врачи делают все необходимое для спасения людей.

Также по поручению главы региона на место ЧП направились председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, глава администрации Пасечника Алексей Самойлов и руководитель муниципалитета Яна Пащенко. При правительстве был сформирован штаб по ликвидации последствий удара.

Кроме того, в регионе ввели режим ЧС.

ВСУ нанесли удар по Луганску 7 июня. Военные выпустили не менее шести ракет ATACMS. Силы ПВО сбили основную часть снарядов, однако в результате обстрела была повреждена гражданская инфраструктура.

В результате обстрела полностью рухнул подъезд в одной из многоэтажек, из-за чего под завалами оказались люди. Три человека погибли.

Всего при ударе по городу пострадали 35 жителей. Трое из них – дети 16, 15 и 8 лет. Пять человек находятся в тяжелом состоянии.

