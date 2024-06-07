Живую женщину нашли под завалами рухнувшего дома в Луганске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели нашли человека под завалами рухнувшего подъезда многоэтажного жилого дома в Луганске. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

По данным источника РИА Новости, им оказалась женщина, она живая.

Спасательная операция продолжается, отметили в министерстве.

ВСУ нанесли удар по Луганску 7 июня. Военные выпустили не менее шести ракет ATACMS. Силы ПВО сбили основную часть снарядов, однако в результате обстрела была повреждена гражданская инфраструктура.

Обстрел привел к полному обрушению подъезда в одной из многоэтажек, из-за чего под завалами оказались люди. В результате три человека погибли, семь человек удалось спасти.

Вместе с тем всего при ударе по городу пострадали 35 жителей. Трое из них – дети 16, 15 и 8 лет. Пять человек находятся в тяжелом состоянии.

В Луганске сформируют штаб помощи пострадавшим после ракетного удара ВСУ. По факту обращений в него людей будет дополнительная информация, уточнили в администрации города.

