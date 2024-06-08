Директор Театра сатиры Игорь Берлин покидает пост

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Директор Театра Сатиры Игорь Берлин уходит со своей должности. Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

Он поблагодарил Берлина за плодотворную деятельность на должности Театра Сатиры.

"Рассматриваем его возможное сотрудничество с нашим департаментом уже в другом статусе", – уточнил Фурсин.

Ранее Евгений Герасимов, которого назначили новым художественным руководителем Театра сатиры, заявил, что первым делом планирует поставить спектакль "Женитьба Фигаро".

Также стало известно, что у "Современника" и Театра Романа Виктюка появились новые художественные руководители – Владимир Машков и Константин Богомолов соответственно. Это позволит более эффективно управлять театрами, расширить их репертуары, а также повысить популярность среди зрителей.

При этом все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Машков – в Московском театре Олега Табакова, Герасимов – в Театре на Малой Ордынке, а Богомолов – в Театре на Малой Бронной.

