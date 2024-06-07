Евгений Герасимов стал художественным руководителем Театра сатиры

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Народный артист РФ Евгений Герасимов назначен на должность художественного руководителя Московского академического театра сатиры, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

При этом он останется худруком Театра на Малой Ордынке.

Президент Театра сатиры Александра Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет. В 2000 году он стал художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году артист стал президентом Театра сатиры, оставив пост худрука.

