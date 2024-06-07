Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В нескольких театрах Москвы произошли кадровые перестановки. Новым директором "Современника" станет Владимир Машков, художественным руководителем Московского академического театра сатиры – Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка – Константин Богомолов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Однако все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Машков – в Московском театре Олега Табакова, Герасимов – в Театре на Малой Ордынке, а Богомолов – в Театре на Малой Бронной.

Изменения коснутся и других культурных учреждений, например, к Московскому еврейскому театру "Шалом" присоединится сцена бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда на Новослободской, а Московский театр кукол объединится с Московским открытым театром кукол, перешедшим под управление столицы в начале этого года.

По словам главы ведомства Алексея Фурсина, нововведения позволят более эффективно управлять театрами, расширит их репертуары, а также повысит популярность среди зрителей.

Ранее Алексей Франдетти объявил об уходе с поста главного режиссера театра "Ленком Марка Захарова" после пресс-показа спектакля "Кабаре. Пушкин". До этого Машкова избрали новым председателем Союза театральных деятелей РФ. На этом месте он сменил председателя Александра Калягина, который руководил СТД почти 30 лет.

