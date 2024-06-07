07 июня, 12:07Культура
В нескольких театрах Москвы произошли кадровые перестановки
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В нескольких театрах Москвы произошли кадровые перестановки. Новым директором "Современника" станет Владимир Машков, художественным руководителем Московского академического театра сатиры – Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка – Константин Богомолов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Однако все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Машков – в Московском театре Олега Табакова, Герасимов – в Театре на Малой Ордынке, а Богомолов – в Театре на Малой Бронной.
Изменения коснутся и других культурных учреждений, например, к Московскому еврейскому театру "Шалом" присоединится сцена бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда на Новослободской, а Московский театр кукол объединится с Московским открытым театром кукол, перешедшим под управление столицы в начале этого года.
По словам главы ведомства Алексея Фурсина, нововведения позволят более эффективно управлять театрами, расширит их репертуары, а также повысит популярность среди зрителей.
Ранее Алексей Франдетти объявил об уходе с поста главного режиссера театра "Ленком Марка Захарова" после пресс-показа спектакля "Кабаре. Пушкин". До этого Машкова избрали новым председателем Союза театральных деятелей РФ. На этом месте он сменил председателя Александра Калягина, который руководил СТД почти 30 лет.
Столичный Депкульт сообщил о новых назначениях в театрах