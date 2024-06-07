Владимир Машков назначен директором театра "Современник"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Народный артист РФ Владимир Машков стал директором Московского театра "Современник", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Новым директором "Современника" станет Владимир Машков", – следует из сообщения.

При этом он сохранил должность художественного руководителя Московского театра Олега Табакова.

В декабре прошлого года Машкова избрали новым председателем Союза театральных деятелей РФ (СТД).

За его кандидатуру отдали 76 голосов, против – 20. Он избран на данный пост на пять лет, добавил Морозов.

Машков сменил председателя Александра Калягина, который руководил СТД почти 30 лет. Всего в голосовании участвовали 208 делегатов со всей страны.

