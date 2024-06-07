Машков на посту директора "Современника" планирует развивать русский психологический театр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Народный артист РФ Владимир Машков на должности директора театра "Современник" собирается развивать направление русского психологического театра. Об этом он рассказал телеканалу Москва 24.

По его словам, предстоит большая работа и на его плечах лежит огромная ответственность на новой должности, в том числе и перед худруком "Современника" Галиной Волчек. Он уточнил, что тесно сотрудничал с театральным режиссером в последние годы ее жизни и строил грандиозные планы.

Как утверждает Машков, он сделает все, чтобы мечты создателей "Современника" Олега Ефремова и Галины Волчек продолжали воплощаться.

"Театр Олега Табакова и "Современник" связаны одной эпохой, именами одних и тех же создателей, смыслами, задачами. Театр – тем более с таким названием, как "Современник", – бесспорно, должен держать руку на пульсе времени", – заявил народный артист РФ.

Ранее стало известно о назначении Машкова на пост директора театра "Современник". Он также возглавляет театр Олега Табакова и Московскую театральную школу Олега Табакова.

