Франдетти объявил об уходе с должности главного режиссера театра "Ленком"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Алексей Франдетти объявил об уходе с поста главного режиссера театра "Ленком Марка Захарова". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова режиссера.

"Этот спектакль является моим прощанием с театром "Ленком Марка Захарова" и с должностью главного режиссера", – заявил Франдетти после пресс-показа спектакля "Кабаре. Пушкин".

Также режиссер выразил благодарность театру за два года работы в нем.

Деятель культуры дорабатывает в "Ленкоме" этот сезон и уйдет на год раньше срока его контракта. Спектакль "Кабаре. Пушкин", посвященный 225-летию Александра Пушкина и созданный по мотивам драматического цикла "Маленькие трагедии", стал последней работой Франдетти в театре.

Ранее российский актер и режиссер Алексей Дубровский занял должность главного режиссера Малого театра. Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что артист поступил в труппу в 2013 году и долго работал с Юрием Соломиным, будучи его заместителем по творческим вопросам.