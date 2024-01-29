Актер Дубровский назначен главным режиссером Малого театра

Фото: РБК/ТАССАндрей Любимов

Российский актер и режиссер Алексей Дубровский занял пост главного режиссера Малого театра. Об этом министр культуры России Ольга Любимова написала в своем телеграм-канале.

"Талантливый актер, режиссер, педагог Щепкинского училища – Алексей Владимирович имеет за плечами огромный опыт работы в Малом театре. Он поступил в труппу в 2013 году и долгие годы работал вместе с Юрием Мефодьевичем, будучи его заместителем по творческим вопросам", – отметила она.

Вместе с тем глава ведомства выразила уверенность в том, что на должности главного режиссера Дубровский сможет сохранить уникальные традиции Малого театра.



Предыдущим главным режиссером учреждения был Юрий Соломин, который руководил театром с 1988 года. 11 января стало известно о его смерти. Внучка деятеля рассказала, что актер ушел из жизни "тихо во сне" в возрасте 88 лет.

Прощание с Соломиным состоялось 15 января в Малом театре. Его посетили помощник главы государства Владимир Мединский, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, глава КПРФ Геннадий Зюганов, народные артисты России Сергей Гармаш, Андрей Житинкин, народные артисты РСФСР Всеволод Шиловский и Станислав Любшин и другие.

Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. На похоронах военный оркестр исполнил гимн России, "Балладу о солдате". При погребении были отданы воинские почести в виде трех оружейных залпов.

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