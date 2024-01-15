Прощание с Юрием Соломиным началось в Малом театре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным началось в Государственном академическом Малом театре, которым он руководил 35 лет, в Москве.

Отмечается, что гроб с телом артиста установлен на сцене, негромко играет музыка. На экране сцены сменяют друг друга фотографии Соломина разных лет, люди несут цветы.

О смерти Соломина 11 января рассказала его внучка. По ее словам, актер ушел из жизни "тихо во сне" в возрасте 88 лет.

Соболезнования в связи с его смертью выразили Владимир Путин и Сергей Собянин.

В последнее время Соломин переживал проблемы со здоровьем. Ранее его выписали из больницы после инсульта, который выявили у него на фоне госпитализации в начале ноября. После выписки сообщалось, что Соломин "рвется в театр".

Народный артист СССР Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет