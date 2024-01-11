Путин выразил соболезнования в связи со смертью Соломина

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Владимир Путин выразил родным и близким народного артиста СССР Юрия Соломина соболезнования в связи со смертью культурного деятеля. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер назвал кончину Соломина тяжелой и невосполнимой утратой не только для отечественной культуры, но и для всей страны. Путин заявил, что деятель был великим актером, настоящим творцом и созидателем.

Глава государства также назвал артиста хранителем легендарных традиций русского классического театра.

"Беззаветное, подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали Юрию Соломину высочайшее признание и поистине всенародную любовь", – подчеркнул Путин.

Президент добавил, что у России остались творческие работы и светлая память об этом талантливом и доброжелательном человеке.

Соболезнования в связи со смертью легендарного актера принес и Сергей Собянин. Столичный мэр подчеркнул, что творчество Соломина является целой эпохой в истории Малого театра. Собянин отметил, что работы артиста оставили яркий след в душе многих зрителей и обогатили фонд отечественного кино.

О смерти художественного руководителя Малого театра Соломина ранее рассказала его внучка. По ее словам, актер ушел из жизни "тихо во сне" в возрасте 88 лет.

Прощание с Соломиным состоится 15 января. По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, прощание запланировали утроить в учреждении, где он был художественным руководителем. Похоронить деятеля намерены на Троекуровском кладбище, добавила она.

В последнее время Соломин переживал проблемы со здоровьем. Несколько дней назад его выписали из больницы после инсульта, который выявили у него на фоне госпитализации в начале ноября. На тот момент Михайлова сообщала, что Соломин сразу же "рвался в театр".

Народный артист СССР Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет