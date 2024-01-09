09 января, 14:55Культура
Юрия Соломина выписали из больницы после инсульта
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы. Об этом сообщила ТАСС директор культурного учреждения Тамара Михайлова.
Комментируя вопрос о самочувствии и настроении Соломина, она рассказала, что артист уже "рвется в театр".
Соломина госпитализировали 6 ноября. Его забрали на скорой помощи после потери сознания. На следующий день 88-летнего артиста перевели в реанимацию, состояние оценивалось как тяжелое.
Позже врачи диагностировали у него инсульт в легкой форме.
В конце ноября Соломина перевели из реанимации в обычную палату. В декабре Михайлова рассказала, что его самочувствие улучшилось, но выписка из больницы на тот момент не планировалась.
"В главной роли": Юрий Соломин
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