Юрия Соломина выписали из больницы после инсульта

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы. Об этом сообщила ТАСС директор культурного учреждения Тамара Михайлова.

Комментируя вопрос о самочувствии и настроении Соломина, она рассказала, что артист уже "рвется в театр".

Соломина госпитализировали 6 ноября. Его забрали на скорой помощи после потери сознания. На следующий день 88-летнего артиста перевели в реанимацию, состояние оценивалось как тяжелое.

Позже врачи диагностировали у него инсульт в легкой форме.

В конце ноября Соломина перевели из реанимации в обычную палату. В декабре Михайлова рассказала, что его самочувствие улучшилось, но выписка из больницы на тот момент не планировалась.



"В главной роли": Юрий Соломин