20 декабря, 12:30Культура
В Малом театре сообщили, что Соломин пока остается в больнице
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Самочувствие народного артиста СССР Юрия Соломина улучшилось, но пока его не выписывают, рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.
"Он чувствует себя хорошо, но пока остается в больнице", – передает Агентство "Москва" ее слова.
Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября. Его забрали на скорой после того, как он потерял сознание. На следующий день его перевели в реанимацию, состояние оценивалось как тяжелое.
Позже выяснилось, что врачи диагностировали у него инсульт.
В конце ноября стало известно, что Соломина перевели из реанимации в обычную палату. Внучка артиста сообщила, что его могут выписать на этой неделе.
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