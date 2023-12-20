В Малом театре сообщили, что Соломин пока остается в больнице

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Самочувствие народного артиста СССР Юрия Соломина улучшилось, но пока его не выписывают, рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

"Он чувствует себя хорошо, но пока остается в больнице", – передает Агентство "Москва" ее слова.

Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября. Его забрали на скорой после того, как он потерял сознание. На следующий день его перевели в реанимацию, состояние оценивалось как тяжелое.

Позже выяснилось, что врачи диагностировали у него инсульт.

В конце ноября стало известно, что Соломина перевели из реанимации в обычную палату. Внучка артиста сообщила, что его могут выписать на этой неделе.



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