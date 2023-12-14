Внучка Соломина сообщила, что артиста собираются выписать на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народного артиста СССР Юрия Соломина планируют выписать из больницы на следующей неделе, сообщила его внучка. Она рассказала, что артист чувствует себя хорошо, встает и передвигается он самостоятельно.

"На улицу не пускают: в больнице карантин. Ему предстоит пройти контрольные анализы в конце этой недели – начале следующей. Он уже очень хочет домой", – приводит RT ее слова.

Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября. Его забрали на скорой после того, как он потерял сознание. На следующий день его перевели в реанимацию, состояние оценивалось как тяжелое.

Позже выяснилось, что врачи диагностировали у него инсульт.

29 ноября стало известно, что Соломина перевели из реанимации в обычную палату. В Малом театре сообщили о положительной динамике в его состоянии.



Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом