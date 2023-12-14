14 декабря, 17:12Культура
Внучка Соломина сообщила, что артиста собираются выписать на следующей неделе
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Народного артиста СССР Юрия Соломина планируют выписать из больницы на следующей неделе, сообщила его внучка. Она рассказала, что артист чувствует себя хорошо, встает и передвигается он самостоятельно.
"На улицу не пускают: в больнице карантин. Ему предстоит пройти контрольные анализы в конце этой недели – начале следующей. Он уже очень хочет домой", – приводит RT ее слова.
Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября. Его забрали на скорой после того, как он потерял сознание. На следующий день его перевели в реанимацию, состояние оценивалось как тяжелое.
Позже выяснилось, что врачи диагностировали у него инсульт.
29 ноября стало известно, что Соломина перевели из реанимации в обычную палату. В Малом театре сообщили о положительной динамике в его состоянии.
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