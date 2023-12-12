В Малом театре сообщили о положительной динамике в состоянии Соломина

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Положительная динамика наблюдается в состоянии Народного артиста СССР Юрия Соломина. Об этом рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

"Есть положительная динамика, уже даже идет вопрос о выписке. Не могу утверждать, что это произойдет в ближайшее время, потому что врачи должны провести необходимые обследования и принять решение, но динамика положительная", – передает Агентство "Москва" ее слова.

Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября. Его забрали на скорой после того, как он потерял сознание. На следующий день его перевели в реанимацию, состояние оценивалось как тяжелое.

Позже Михайлова заявила об улучшении состояния артиста, однако врачи диагностировали у него инсульт.

29 ноября стало известно, что Соломина перевели из реанимации в обычную палату.



Игорь Николаев попал в реанимацию из-за проблем с сердцем