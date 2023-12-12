12 декабря, 16:35Культура
В Малом театре сообщили о положительной динамике в состоянии Соломина
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Положительная динамика наблюдается в состоянии Народного артиста СССР Юрия Соломина. Об этом рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.
"Есть положительная динамика, уже даже идет вопрос о выписке. Не могу утверждать, что это произойдет в ближайшее время, потому что врачи должны провести необходимые обследования и принять решение, но динамика положительная", – передает Агентство "Москва" ее слова.
Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября. Его забрали на скорой после того, как он потерял сознание. На следующий день его перевели в реанимацию, состояние оценивалось как тяжелое.
Позже Михайлова заявила об улучшении состояния артиста, однако врачи диагностировали у него инсульт.
29 ноября стало известно, что Соломина перевели из реанимации в обычную палату.
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