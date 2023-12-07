В фонде Пахмутовой опровергли сообщения о госпитализации композитора

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российский композитор Александра Пахмутова не находится в больнице. Об этом заявил директор ее фонда Евгений Малышко, комментируя ранее распространившиеся слухи о госпитализации пианистки.

"Никакого сердечного приступа. Все в порядке. Сведения ложные. Полное вранье. <...> Просто проходит элементарные обследования. Она даже не в больнице, просто приезжаем – уезжаем, плановые дела", – передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось о госпитализации в Санкт-Петербурге 27 ноября народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Врачам удалось стабилизировать его состояние спустя сутки. В связи с инфарктом Боярского в Санкт-Петербургском государственном академическом театре имени Ленсовета заменили два спектакля с его участием.

Позднее стало известно, что актер идет на поправку, а 4 декабря его уже выписали из больницы.



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